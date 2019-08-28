События

22:42 28.08.2019

Зеленский и Меркель договорились о скором проведении саммита в "нормандском формате"

2 мин читать
Зеленский и Меркель договорились о скором проведении саммита в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в среду, договорились о скором проведении саммита в "нормандском формате", сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

"Главы государств обсудили результаты саммита "Группы семи" в Биаррице. Президент Украины поблагодарил за последовательную позицию ФРГ о невозможности возвращения России в "Семерку" в условиях агрессии против Украины и оккупации Крыма", – сказано в сообщении, обнародованном в среду вечером.

В информации подчеркивается, что Зеленский сообщил о ситуации с безопасностью на востоке Украины, в частности выполнение украинской стороной договоренностей по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской.

"Он также подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов", – сказано в сообщении.

Кроме того, президент Украины призвал срочно провести встречу лидеров стран Нормандской четверки для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта.

Со своей стороны Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время. "Достигнута договоренность о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года", – подчеркнули в ОПУ.

Во время разговора были также обсуждены ряд вопросов украинско-немецкого сотрудничества и взаимодействия сторон на международной арене.

Ранее о телефонном разговоре Зеленского и Меркель сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Теги: #переговоры #руководство #украина #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:37 28.08.2019
Меркель и Зеленский выступили за скорое проведение саммита в "нормандском формате" - Кабинет министров ФРГ

Меркель и Зеленский выступили за скорое проведение саммита в "нормандском формате" - Кабинет министров ФРГ

20:27 28.08.2019
Посол Украины в Германии сообщил о телефоном разговоре Зеленского и Меркель

Посол Украины в Германии сообщил о телефоном разговоре Зеленского и Меркель

19:46 28.08.2019
В Минобороны прошли украинско-немецкие штабные переговоры, обсудили оборонную реформу и региональную безопасность

В Минобороны прошли украинско-немецкие штабные переговоры, обсудили оборонную реформу и региональную безопасность

19:14 28.08.2019
Подготовительная депутатская группа уточнила руководство регламентного и транспортного комитетов

Подготовительная депутатская группа уточнила руководство регламентного и транспортного комитетов

17:28 28.08.2019
Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции "дочки" ВЭБа

Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции "дочки" ВЭБа

11:51 28.08.2019
Коломойский допускает взаимозачет долгов Украины и РФ

Коломойский допускает взаимозачет долгов Украины и РФ

07:49 28.08.2019
В Дрогобыче обрушился подъезд жилого дома, два человека погибли - полиция

В Дрогобыче обрушился подъезд жилого дома, два человека погибли - полиция

07:32 28.08.2019
В Дрогобыче обрушился подъезд жилого дома, один человек погиб

В Дрогобыче обрушился подъезд жилого дома, один человек погиб

07:16 28.08.2019
Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий получил ранения – штаб ООС

06:56 28.08.2019
Открыто уголовное производство по факту обрушения жилого дома в городе Дрогобыче - полиция

Открыто уголовное производство по факту обрушения жилого дома в городе Дрогобыче - полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Посол Украины в Германии сообщил о телефоном разговоре Зеленского и Меркель

Пресс-секретарь генпрокурора обнародовала скан-копию заявления Вышинского о согласии на участие в обмене удерживаемыми с РФ

Рада в первый день работы сформирует Кабмин, сменит главу СБУ и даст согласие президенту на замену генпрокурора – повестка дня

Новая Рада в четверг намерена в 1-м чтении проголосовать за лишение нардепов неприкосновенности

НАБУ проводит обыски по делу о незаконной вырубке в Гутянском лесничестве на Харьковщине, из-за противодействия фигуранта детективы вызвали полицию

ПОСЛЕДНЕЕ

Петиция против приостановки работы парламента Британии набирает в среднем 100 тыс. подписей в час

С 1 сентября КПВВ в зоне ООС перейдут на осенний режим работы

Боевики 9 раз обстреляли украинские позиции с полуночи – штаб ООС

"Слуга народа" публично не озвучивает, кого подаст Зеленскому на премьера

Жители ряда сел Киевщины против разработки Тарасовского месторождения титановых руд из-за опасения загрязнения реки Рось

Пресс-секретарь генпрокурора обнародовала скан-копию заявления Вышинского о согласии на участие в обмене удерживаемыми с РФ

В центре Киева проходит акция против назначения Авакова в новое правительство

"Нова Пошта" тестирует услугу авиадоставки

Рада в первый день работы сформирует Кабмин, сменит главу СБУ и даст согласие президенту на замену генпрокурора – повестка дня

Гройсман пожелал преемнику сил, терпения и удачи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА