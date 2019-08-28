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21:26 28.08.2019

С 1 сентября КПВВ в зоне ООС перейдут на осенний режим работы

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С 1 сентября КПВВ в зоне ООС перейдут на осенний режим работы

С 1 сентября Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе перейдут на осенний режим работы, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С 1 сентября 2019 Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии соприкосновения на Донбассе, перейдут на осенний режим работы. В осенний период пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 7:00 до 18:30", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду вечером.

В частности, по осеннему режиму будут функционировать следующие дорожные коридоры:

"Стаханов - Золотое - Горное – Лисичанск" - КПВВ "Золотое";

"Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";

"Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";

"Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";

"Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с.Пищевик)

"Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

Теги: #режим #кпвв #донбасс
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