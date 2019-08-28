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20:26 28.08.2019

"Слуга народа" публично не озвучивает, кого подаст Зеленскому на премьера

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"Слуга народа" публично не озвучивает, кого подаст Зеленскому на премьера

Возможный будущий председатель Верховной Рады, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков уходит от ответа на вопрос, чью кандидатуру на должность премьер-министра его партия подаст президенту Украины для внесения в Верховную Раду.

"Думаю, что завтра вы увидите эту кандидатуру. Мы ее предложим и будем рассматривать на должность. Мне кажется, что это профессиональный, экспертный человек с достаточно неплохими знаниями во всех сферах, чего очень часто не хватало нашим чиновникам. И это человек, который по-другому смотрит на те процессы, которые должны происходить в государстве", - сказал Разумков на брифинге в среду в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", о кандидатуре "Слуги народа" на пост премьер-министра.

Согласно повестке дня первой сессии Верховной Рады 9-го созыва, на пленарном заседании в четверг новоизбранные народные депутаты намерены сформировать новый Кабинет министров.

Согласно ст.106 Конституции президент Украины вносит по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде представления о назначении премьер-министра, вносит представление о назначении министра обороны и министра иностранных дел Украины.

Кроме того, в конституционные полномочия президента входит назначение и увольнение с должности при согласии Верховной Рады генерального прокурора Украины, внесение в Раду представления о назначении и увольнении главы Службы безопасности Украины.

Согласно размещенной на сайте ЦИК информации, партию "Слуга народа" в парламенте представляют 254 нардепа, ОПЗЖ - 43, "Батькивщина" - 26, "Европейская солидарность" - 25, "Голос" – 20. Кроме того, в парламенте 56 народных депутатов от других партий и самовыдвиженцы.

Всего ЦИК зарегистрировала 424 народных депутатов.

Теги: #слуга_народа #премьер
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