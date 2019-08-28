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19:46 28.08.2019

В Минобороны прошли украинско-немецкие штабные переговоры, обсудили оборонную реформу и региональную безопасность

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В Минобороны прошли украинско-немецкие штабные переговоры, обсудили оборонную реформу и региональную безопасность

Украина и Германия в рамках проведеннях совместных штабных переговоров обсудили вопросы региональной безопасности, реализацию задач оборонной реформы и стратегические аспекты военной политики.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, украинско-немецкие штабные переговоры были проведены в Киеве в рамках развития военно-политического сотрудничества Германией под руководством директора Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Министерства обороны Украины Олега Мелихова и директора Департамента международной политики безопасности и двусторонних отношений Германии бригадного генерала Вольфганга Оля.

"Немецкая сторона констатировала неизменность позиции Германии относительно поддержки Украины в современных безопасности условиях, выразила готовность наращивания сотрудничества по военно-политическим, военным направлениям, а также в сфере военного образования и в области военно-медицинского обеспечения", - сказано в сообщении.

В ходе мероприятия стороны обсудили вопросы региональной безопасности, состояния реализации задач оборонной реформы, стратегические аспекты военной политики с учетом тенденций развития среды безопасности, и определили приоритетные направления развития двустороннего сотрудничества на ближайшую перспективу.

Теги: #минобороны #украина #германия
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