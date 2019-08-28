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19:37 28.08.2019

"Нова Пошта" тестирует услугу авиадоставки

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"Нова Пошта" тестирует услугу авиадоставки

Группа компаний "Нова Пошта" начала тестирование услуги авиационной доставки отправлений внутри Украины.

"Коробки "Нова Пошта" путешествуют между городами-миллионниками самолетом. Пока не все, ведь мы еще тестируем услугу авиадоставки", - сообщается на официальной странице "Нова Пошта" в Facebook.

Тестовый рейс по маршруту "Киев-Львов" отправился во второй половине дня в среду. В компании отметили, что уже вечером получатели смогут забрать свои посылки.

"Нова Пошта" в 2018 году доставила 174 млн единиц отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. В 2019 году группа планирует достичь 20%-го прироста количества обслуженных отправлений.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании превышает 3,3 тыс. отделений по всей стране.

Теги: #нова_пошта #авиация
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