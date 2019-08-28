Гройсман пожелал преемнику сил, терпения и удачи

Премьер-министр Владимир Гройсман желает своему преемнику, который займет пост главы украинского правительства, успехов и терпения.

"Уже совсем скоро в этот кабинет зайдет новый премьер, на плечи которого ляжет огромная ответственность - решать, как продолжать строить и развивать страну. Из своего опыта понимаю, как это непросто - принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей. Поэтому хочу пожелать своему преемнику силы, терпения и удачи. И главное - успеха. Ведь именно от успеха его работы и работы нового правительства будет зависеть во многом успех Украины и нормальную жизнь каждого украинского. Лично для меня - это всегда было приоритетом номер один", - сказал Гройсман в своем видеообращении в среду вечером.

Он также считает, что новое правительство будет "принимать страну, которая и стабильна, и развивается".

"Все, что сделано на сегодняшний день - это результат работы и усилий многих-многих людей, каждого из вас. И я благодарен всем за наше общее неравнодушие, совместную работу, за поддержку и критику, а также за ваше доверие", - добавил премьер.

Кроме того, Гройсман подчеркнул, что вопрос децентрализации будет и в дальнейшем оставаться одним из главных дел его профессиональной жизни. "В будущем важно не останавливаться, не забывать о людях, которые живут в своих поселках и городах. Которые хотят иметь достаточные полномочия и финансовые ресурсы. Мы должны и в дальнейшем это обеспечивать", - считает глава правительства.

"Мое служение Украине не заканчивается сегодня. Я буду продолжать заботиться об успехе нашего великого государства и буду брать на себя ту роль, которая потребуется, чтобы помочь Украине реализовать в полной мере свой потенциал", - заявил Гройсман.