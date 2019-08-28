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18:54 28.08.2019

НАБУ проводит обыски по делу о незаконной вырубке в Гутянском лесничестве на Харьковщине, из-за противодействия фигуранта детективы вызвали полицию

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НАБУ проводит обыски по делу о незаконной вырубке в Гутянском лесничестве на Харьковщине, из-за противодействия фигуранта детективы вызвали полицию

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят обыски в Харьковской области по месту жительства ряда должностных лиц ГП "Гутянское лесное хозяйство" и коммерческих компаний.

"Следственные действия санкционированы и происходят в рамках расследования возможных злоупотреблений при продаже древесины. Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия - ИФ) УК Украины. Расследование этих фактов НАБУ осуществляет с февраля 2019 года", - сообщается на официальной странице НАБУ в Фейсбуке.

В информации отмечается, что по месту одного из обысков детективы НАБУ были вынуждены вызвать полицию, поскольку владелец жилья оказывал противодействие проведению обыска.

Как сообщил Алексей Кучер, избранный народным депутатом по округу №179 от партии "Слуга народа", противодействие детективам НАБУ оказывалось при проведении обыска в доме начальнику Гутянского лесхоза Виктора Сысы.

"Сейчас в доме лесника Виктора Сысы производится обыск детективами НАБУ. Несмотря на отчаянное активное сопротивление правоохранительным органам (в частности, физическое), а также посильную помощь последнему со стороны сотрудников государственной охраны (которые, как ни странно, осуществляют его круглосуточную охрану), детективы начали обыск", - написал Кучер на своей страницу в Фейсбук.

Как сообщалось, 17 июля президент Украины Владимир Зеленский провел в Харькове совещание, на котором потребовал от правоохранительных органов пресечь масштабную незаконную вырубку лесов в регионе.

Директор ГП "Октябрьский лесхоз" Руслан Чагаровский, отвечая на вопрос Зеленского, кто "крышует черных лесорубов", назвал директора Гутянского лесхоза Виктора Сысу. Это же хозяйство назвал и.о. главы Госэкоинспекции Игорь Яковлев в числе тех, которые не пускали инспекторов для проведения проверки.

Теги: #набу #обыски #лес #харьковская_область
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