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18:49 28.08.2019

Депутаты "Слуги народа" перед торжественным заседанием новой Верховной Рады возложат цветы к Стене памяти павших за Украину

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Депутаты "Слуги народа" перед торжественным заседанием новой Верховной Рады возложат цветы к Стене памяти павших за Украину

Избранные народные депутаты от партии "Слуга народа" перед первым торжественным заседанием Верховной Рады 9-го созыва в четверг возложат цветы к Стене памяти павших за Украину на Михайловской площади, а затем пройдут пешком к парламенту через улицу Институтскую и Аллею Героев Небесной Сотни. 

"Представители "Слуги народа" начнут свой рабочий день раньше других - в 8 утра с возложения цветов к Стене памяти павших за Украину, расположенной возле Михайловского монастыря. Мы в долгу перед теми, кто погиб за нашу независимость, перед их семьями. Мы обязаны показать, что украинцы боролись и продолжают бороться за свое государство не зря", - написала на своей странице в Фейсбук руководитель пресс-службы партии Евгения Кравчук.

Она отметила, что депутаты пройдут пешком до Верховной Рады и остановятся в местах массовых расстрелов Героев Небесной Сотни на улице Институтской, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь за европейское будущее Украины.

"Это не просто формальность. Каждый депутат, принимая законы, должен осознавать свою ответственность перед памятью о людях, которые с деревянными щитами пошли против вооруженных силовиков и победили. Именно благодаря им у нас есть шанс строить Украину, о которой мечтают во Львове и Харькове, Киеве и Полтаве, жить в которой захотят наши соотечественники из Крыма и Донбасса", - подчеркнула Кравчук.

Теги: #слуга_народа #депутаты
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