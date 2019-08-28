Минветеранов обратилось в Минобороны и ГБР с требованием разобраться с задержанием ветерана АТО Беличко

Министерство по делам ветеранов обратилось в Министерство обороны Украины и Государственное бюро расследований (ГБР) с требованием разобраться с ситуацией вокруг задержания участника Антитеррористической операции, добровольца Сергея Беличко по подозрению в дезертирстве.

"В понедельник в аэропорту Борисполь перед посадкой в самолет был задержан Беличко Сергей, который с семьей направлялся на отдых. Беличко Сергея задержали как дезертира", написала министр по делам ветеранов Ирина Фриз на своей странице в соцсети Facebook со ссылкой на информацию от сестры задержанного.

Фриз расценивает задержание Беличко как позорный случай осквернения чести и достоинства настоящих защитников украинской государственности, в связи с чем возглавляемое ей ведомство сделало обращения к Минобороны и ГБР "с требованием разобраться и прекратить осквернение имени наших защитников".

"Я обеспокоена этими новыми тенденциями: где настоящие защитники определяются дезертирами, а врагами становятся "местные ополченцы". Неужели это действительно реалии сегодняшней Украины, это действительно нарративы новой пророссийской власти?", - пишет Фриз.

По ее словам, Беличко добровольно ушел в военкомат после аннексии Крыма в 2014 году, когда в Украине была объявлена мобилизация, и призван 19 августа 2014 года. Служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде, был отправлен на передовую линию в район Станицы Луганской. В феврале 2015 года его отряд попал под танковый областей, после чего Беличко был госпитализирован с сердечным приступом, но по завершении лечения вернулся на передовую, где служил до сентября 2015 года. В ноябре 2016 года, несмотря на больное сердце, вернулся на службу и воевал до мая 2017 года.

"В 2016 году матери Сергея позвонили и сказали, что ее сын дезертир, однако Сергей в это время все еще находился на передовой. После возвращения с войны Сергей Беличко обратился в военкомат Мукачево со всеми документами, подтверждающие его участие в боевых действиях. Несмотря на все имеющиеся документы и Медаль за отвагу, в военкомате сообщили, что этого недостаточно. Все доказательства пребывания Сергея Беличко в зоне военных действий подтвердил его командир. И вот, отправляясь в свой заслуженный отпуск со всей семьей, Сергей Беличко был позорно задержан", - рассказала она.

Фриз со ссылкой на слова сестры задержанного также сообщает, что дело Беличко ранее было закрыто, а он полностью оправдан.