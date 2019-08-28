Полиция начала расследование нападения на съемочную группу канала "112. Украина" на Харьковщине, задержаны 30 участников конфликта

Полиция открыла уголовное производство по факту нападения на съемочную группу телеканала "112. Украина" в Харьковской области.

"По данному факту возбуждены уголовные производства по ст.171 (препятствование законной деятельности журналиста), ст.293 (групповое нарушение общественного порядка), ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) и ст.347 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительной информации правоохранителей, в результате конфликта телесные повреждения получил 1 человек. Работники полиции задержали и доставили в территориальные отделы полиции 30 предполагаемых участников конфликта. К задержанию привлекались силы спецназа.

"После опроса участников конфликта к правонарушителям будут применены меры согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении отдела коммуникаций

В полиции утверждают, что сейчас ситуация находится под контролем.

Ранее в среду в эфире канала "112. Украина" Олег Решетняк сообщил, что на его съемочную группу произошло нападение, когда они снимали материал о незаконной вырубке столетних дубов в Харьковской области