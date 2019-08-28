Общественные организации просят Зеленского не назначать Авакова на государственную должность

Более двадцати украинских общественных антикоррупционных и правозащитных организаций призывают президента Украины Владимира Зеленского не назначать министра внутренних дел Арсена Авакова на государственную должность.

"Арсен Аваков 5 лет возглавлял Министерство внутренних дел. Именно на его совести полный провал полицейской реформы, саботаж переаттестации, пребывание на ключевых должностях "милиционеров-оборотней в погонах" и фигурантов дел Майдана…нераскрытые нападения на общественных деятелей, многочисленные коррупционные скандалы, связанные с ним и его окружением ", - говорится в заявлении, под которым подписались 24 общественные организации.

По их мнению, пребывание Авакова на государственной должности несет много вреда и является опасным для Украины.

"Общественность просит президента Украины "не давать Арсену Авакову никаких новых должностей" и предостерегает, что "переназначения Авакова в новое правительство будет четким сигналом для украинского народа, обещания об очищении страны" от коррупции, мародерства, взяточников и лицемеров "является пустыми, - сказано в заявлении.

Текст заявления опубликован на сайте общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК), количество подписантов обновляется.

Среди прочих заявление поддержали такие общественные организации как ЦПК, Автомайдан, Антикоррупционный штаб, Адвокатская совещательная группа, Трансперенси Интернешнл Украина, БигусИнфо, Платформа Общественный контроль, Восток-SOS, ОО "Семьи Героев Небесной Сотни".