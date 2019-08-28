На Харьковщине напали и избили журналиста телеканала, Светличная требует от правоохранителей расследовать инцидент

Глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная обратилась к правоохранительным органам с требованием немедленно расследовать нападение и избиение журналиста канала "112.Украина" Олега Решетняка, которое произошло в среду днем в области.

"Требую принять все меры в соответствии с действующим законодательством и уделить особое внимание данной ситуации. Виновные должны понести наказание", - цитирует Светличную пресс-служба Харьковской ОГА в среду днем.

Ранее в среду в эфире канала "112.Украина" Олег Решетняк сообщил, что на его съемочную группу произошло нападение, когда они снимали материал о незаконной вырубке столетних дубов в Харьковской области, пресечь которую требовал президент Владимир Зеленский. По словам журналиста, агрессивно настроенные люди заблокировали автомобиль, спустила колеса, и угрожала самому Решетняку и операторам.

Группа агрессивно настроенных людей напала на автомобиль съемочной группы, заблокировала его движение, спустила колеса и угрожает журналисту и операторам.

"Внутри остался водитель нашей машины, его едва не перевернули, нам с трудом удалось это немного остановить. Сейчас полностью спущены колеса, машина заблокирована", - сказал Решетняк.

Он сообщил также, что нападавшие требовали отдать им карточку с отснятым материалом, они обвиняли съемочную группу в незаконной съемке и в том, что она мешает им работать.

По словам Решетняка, обе стороны конфликта вызвали полицию.

Во время прямого включения журналиста на него напали. Позднее телеканал сообщил, что Решетняка избили. Ему вызвали скорую.

Агентству "Интерфакс-Украина" пока не удалось получить комментарий полиции по поводу инцидента.