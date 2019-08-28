Американца обвинили в афере с $14 млн инвестиций в фиктивный фильм

Гражданину США Адаму Джойнеру предъявлено обвинение в мошенничестве после того, как тот обманным путем завладел $14 млн, принадлежащих инвесторам из Китая и Южной Кореи. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на прокуратуру США.

Житель Южной Калифорнии также обвиняется в отмывании денег и хищении персональных данных, отмечает надзорное ведомство. По информации прокуратуры, американец получил упомянутую сумму от иностранных инвесторов якобы на производство фильма, который, как он уверял, будет распространяться через Netflix. Джойнер также утверждал, что данный фильм "спродюсирован главными тяжеловесами Голливуда".

В ведомстве рассказали, что в 2015 году обвиняемый встречался с южнокорейским инвестором. Обсудив сценарий, они договорились о спонсорстве в размере $8 млн. Позже Джойнер получил половину суммы после того, как продемонстрировал поддельный договор с Netflix. Для получения денежных средств от китайских спонсоров использовалась аналогичная преступная схема.

В 2016 году Джойнер заявил южнокорейским инвесторам, что расторг соглашение с Netflix и заключил новое с другой компанией. Несмотря на это, спонсоры все равно не высказали подозрений и перечислили остаток суммы.

Исходя из банковских данных, имеющихся в распоряжении ФБР, 5 из $14 млн были потрачены Джойнером на строительство прибрежного дома на пляже Манхэттена (Нью-Йорк), еще $4,3 млн были перечислены на лицевой счет, который может быть связан с еще одним "кинопроектом" американца.

В случае признания Джойнера виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 32 лет тюремного заключения.