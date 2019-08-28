Список госзакупок литературы пополнила книга ЛакиБукс о мусоре

Экспертный совет Украинского института книги выбрал 577 книг, которые уже в ближайшее время пополнят фонды всех библиотек страны. В список, также, вошла "Книга о мусоре" Галины Ткачук и восьми киевских школьников, которая вышла в проекте ЛакіБукс и издательстве ВСЛ. Об этом рассказал инициатор проекта ЛакіБукс и соучредитель компании Lucky Labs Рустам Гильфанов.

"Нам приятно, что эксперты уже второй раз выбирают наши книги для пополнения библиотек. Когда мы создавали ЛакіБукс, то заметили серьезный дефицит современной научно-популярной литературы для подростков на украинском языке. В течение двух лет мы пытаемся способствовать тому, чтобы ситуация изменилась", - комментирует Гильфанов выбор экспертов.

Всего в конкурсе принимали участие 2779 изданий. О том, как проходил отбор, после "недели, проведенной за компьютером с короткими перерывами на основную работу" делится член экспертного совета, телеведущий Алексей Ананов:

«Мои субъективные критерии отбора – книги должны как-то изменить нас, научить, воспитать, сделать общество лучше, динамичнее, а также просто стимулировать людей во времена повсеместного интернета таки прийти в библиотеку. Я в первую очередь отдавал предпочтение детской литературе, научно-популярным изданиям, энциклопедиям, книгам по экономике и психологии».

Экспертный совет состоит из ученых, литературоведов, координаторов культурных проектов, руководителей библиотек, педагогов и журналистов – всего 50 авторитетных специалистов. Некоторые члены экспертного совета участвуют в отборе книг уже второй раз. Вот что журналист, ведущий "Свободы слова" на ICTV Вадим Карпьяк говорит о разнице между списками 2018 и 2019:

«В 2018 библиотеки жаловались, что было закуплено мало детской литературы, поэтому мы пытались расширить ее присутствие в списке. Также я обратил внимание, что среди предложенных нам книг стало больше нонфикшна. Качественного, интересного нонфикшна, который я бы и сам с удовольствием читал. Еще лет 5 назад я был в курсе почти всего, что выходило на украинском рынке. А сейчас с удивлением обнаруживаю новинки интересной мне тематики, прошедшие мимо меня. Как по мне, важно при отборе выключать свой читательский снобизм. Я стараюсь не опираться на собственный вкус, а подходить к вопросу экспертно и учитывать запрос аудитории. Поэтому добавляю в список то, что не читаю сам, но считаю, что это будет востребовано. Экспертный совет не воспитательный орган, чтобы воспитывать вкусы читателей, он должен их удовлетворять».

Для улучшения системы Вадим Карпьяк предлагает увеличить частоту закупок. Сейчас отбор и поставка книг происходит раз в год. Эксперт считает, что это можно было бы делать два раза в год, а в идеале – каждый квартал. Это могло бы отразиться на популярности библиотек у читателей, ведь новинки изданий, которые не нужно будет ждать почти год, привлекали бы больше внимания и увеличивали аудиторию.

В прошлом году в список государственных закупок попали три книги проекта ЛакіБукс: «#Щотакематематика» Кузька Кузякина, «Тесла та машина на космічній єнергії» Луки Новелли, «Коротка історія технологій» Андрея Тужикова.