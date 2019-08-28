События

16:02 28.08.2019

В Ривне неизвестные облили инсталляцию, посвященную Героям АТО – полиция

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Полиция Ривненской области устанавливает личностей, которые облили жидкостью, похожей на сок, портреты погибших героев АТО и стелу.

"В полицию сегодня, 28 августа, в 09:09 поступило сообщение, что на улице 16 июля областного центра неизвестные лица облили портреты погибших Героев АТО", - сообщает преес-служба полиции Ривненской области в среду.

По результатам осмотра места происшествия установлено, что в результате хулиганских действий злоумышленники облили жидкостью красного цвета, похожей на сок, два портрета Героев АТО и частично саму стелу.

Сведения по факту хулиганства внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия и розыскные мероприятия продолжаются.

Теги: #вандалы #ривне #ато #памятник
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