Тайник с гранатометами нашли пограничники близ КПВВ "Гнутово"

Украинские пограничники, обследуя местность в дачном массиве поселка неподалеку от КПВВ "Гнутово" (Донецкая обл.), обнаружили схрон с оружием, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Оперативные сотрудники Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ из состава Объединенных сил, обследуя местность в дачном массиве поселка недалеко от КПВВ "Гнутово", обнаружили тайник с оружием", - говорится в сообщении на странице Госпогранслужбы в Facebook в среду.

Отмечается, что пиротехническая группа Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в заброшенном здании под насыпью мусора выявила и изъяла один реактивный противотанковый гранатомет РПГ-22 и один РПГ-26.

Оперативный состав пограничных подразделений устанавливает круг лиц, возможно причастных к незаконной деятельности. Также продолжается работа по выявлению подобных схронов.