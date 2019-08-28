События

15:15 28.08.2019

Тайник с гранатометами нашли пограничники близ КПВВ "Гнутово"

1 мин читать

 Украинские пограничники, обследуя местность в дачном массиве поселка неподалеку от КПВВ "Гнутово" (Донецкая обл.), обнаружили схрон с оружием, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Оперативные сотрудники Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ из состава Объединенных сил, обследуя местность в дачном массиве поселка недалеко от КПВВ "Гнутово", обнаружили тайник с оружием", - говорится в сообщении на странице Госпогранслужбы в Facebook в среду.

Отмечается, что пиротехническая группа Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в заброшенном здании под насыпью мусора выявила и изъяла один реактивный противотанковый гранатомет РПГ-22 и один РПГ-26.

Оперативный состав пограничных подразделений устанавливает круг лиц, возможно причастных к незаконной деятельности. Также продолжается работа по выявлению подобных схронов.

Теги: #оос #кпвв #оружие #гнутово #схрон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:40 28.08.2019
КПВВ "Майорское" снова работает в штатном режиме– пресс-центр ООС

КПВВ "Майорское" снова работает в штатном режиме– пресс-центр ООС

14:38 28.08.2019
КПВВ "Майорское" закрыли из-за обстрелов со стороны боевиков

КПВВ "Майорское" закрыли из-за обстрелов со стороны боевиков

07:16 28.08.2019
Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий получил ранения – штаб ООС

19:12 27.08.2019
Боец ВСУ ранен вследствие обстрелов боевиков с начала суток на Донбассе – пресс-центр ООС

Боец ВСУ ранен вследствие обстрелов боевиков с начала суток на Донбассе – пресс-центр ООС

12:50 27.08.2019
Представители ОРЛО установили временную постройку в районе "Станицы Луганской", препятствуя украинской стороне перейти к ремонту моста

Представители ОРЛО установили временную постройку в районе "Станицы Луганской", препятствуя украинской стороне перейти к ремонту моста

07:13 27.08.2019
Боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один военный

Боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один военный

13:00 26.08.2019
На Донбассе боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных

На Донбассе боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных

10:38 26.08.2019
Зарубежная делегация по гуманитарным вопросам ознакомилась с работой КПВВ "Станица Луганская"

Зарубежная делегация по гуманитарным вопросам ознакомилась с работой КПВВ "Станица Луганская"

07:23 26.08.2019
За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, погиб боец ВСУ, еще трое ранены

За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, погиб боец ВСУ, еще трое ранены

06:19 26.08.2019
Более 300 тыс. человек пересекли линию разграничения на Донбассе за минувшую неделю

Более 300 тыс. человек пересекли линию разграничения на Донбассе за минувшую неделю

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Харьковщине напали и избили журналиста телеканала, Светличная требует от правоохранителей расследовать инцидент

КПВВ "Майорское" снова работает в штатном режиме– пресс-центр ООС

Апелляционный суд оставил владельца отеля «Токио Стар» Черного в СИЗО

КПВВ "Майорское" закрыли из-за обстрелов со стороны боевиков

Прокуратура Киева просит суд арестовать Богатыреву

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер Литвы заболел раком

На Харьковщине напали и избили журналиста телеканала, Светличная требует от правоохранителей расследовать инцидент

Американца обвинили в афере с $14 млн инвестиций в фиктивный фильм

В Ривне неизвестные облили инсталляцию, посвященную Героям АТО – полиция

Список госзакупок литературы пополнила книга ЛакиБукс о мусоре

Суд в среду будет избирать меру пресечения Богатыревой

Апелляционный суд оставил владельца отеля «Токио Стар» Черного в СИЗО

В Николаевской области неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста

Прокуратура Киева просит суд арестовать Богатыреву

Многонациональные учения "Rapid Trident-2019" начнутся 13 сентября во Львовской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА