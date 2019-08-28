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14:38 28.08.2019

КПВВ "Майорское" закрыли из-за обстрелов со стороны боевиков – пресс-центр ООС

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КПВВ "Майорское" закрыли из-за обстрелов со стороны боевиков – пресс-центр ООС

Контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) Майорское" временно прекратил пропуск лиц и транспорта в связи с обстрелами боевиков.

"Сегодня, 28 августа, в 12:25 противник начал обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка – Бахмут". Применил при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы. ", - сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Фейсбуке в среду.

Отмечается, что подобные действия противника ставят под угрозу жизнь и здоровье лиц, пересекающих линию разграничения.

"Командующим Объединенных сил было принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Майорское" до особого распоряжения", - подчеркнули в ООС.

Теги: #майорское #кпвв #обстрелы #оос
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