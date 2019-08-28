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14:27 28.08.2019

В Николаевской области неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста

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 В Николаевской области недалеко от пгт Врадиевка неизвестные разместили нацистскую символику на памятнике жертвам Холокоста, сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Недалеко от Врадиевки (Николаевская область) осквернили и изуродовали памятник зверски замученным 7 тысячам евреев", - написал он на своей странице в Фейсбуке и прикрепил к посту соответствующие фотографии.

"Их расстреляли на этом месте осенью 1941 года, когда колонной вели из местечка Кривое Озеро в Доманевку, будто бы на новое поселение", - добавил он.

Теги: #вандалы #холокост #николаевская_область
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