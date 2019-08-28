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12:47 28.08.2019

Многонациональные учения "Rapid Trident-2019" начнутся 13 сентября во Львовской области

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Многонациональные учения "Rapid Trident-2019" начнутся 13 сентября во Львовской области

Многонациональные учения "Rapid Trident-2019" с участием военнослужащих из 14 стран пройдут с 13 по 28 сентября во Львовской области, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

"Около 3,7 тысячи военнослужащих из 14 стран НАТО и партнеров блока, включая почти 375 американских военнослужащих и гражданских специалистов с 13 по 28 сентября примут участие в многонациональных учениях на территории Львовской области", - говорится в сообщении на странице Нагвардии в Facebook.

Отмечается, что масштабные учения "Rapid Trident 2019" пройдут на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных им. гетмана Петра Сагайдачного войск (с.Старычи, Яворовский район, Львовская область).

"Главная цель подобных учений - повышение способности подразделений Нацгвардии по выполнению различных задач, совершенствование уровня подготовки по выполнению служебно-боевых (боевых) задач, обмен опытом и повышение уровня совместимости между подразделениями НГУ, ВСУ, военными формированиями государств-членов НАТО", - подытожили в Нацгвардии.

Теги: #учения #rapid_trident #львовская_область
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