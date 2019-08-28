События

12:02 28.08.2019

В КГГА о светоотражающих жилетах для учеников: Это заявление премьера, нормативных документов об этом нет

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 В Киевской городской государственной администрации заявляют, что на данный момент нет нормы, которая бы обязывала 1 сентября обеспечивать специальными светоотражающие жилетами учеников 1-4 классов

"Это было заявлено премьер-министром. У нас нет никаких нормативных документов. Когда мы получим такие нормативные документы, тогда будем над этим работать", - сказала директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян на пресс-брифинге о подготовке столичных образовательных учреждений к новому учебному году в среду.

В свою очередь замглавы КГГА Валентин Мондриевский отметил, что сама идея является хорошей, но пока нет конкретной даты реализации такого проекта.

"Если это будет введено как норма, то все регионы, города, в том числе и Киев, будет это выполнять", - добавил чиновник.

Как сообщалось, в июле премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что с 1 сентября 2019 года. все ученики 1-4 классов будут носить специальные светоотражающие жилеты, чтобы быть заметными в темное время суток.

Теги: #киев #школа #кгга #дети
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