Киев полностью готов к новому учебному году - КГГА

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский заявил, что столица полностью готова к новому учебному году.

"Мы оцениваем, что город полностью готов к новому учебному году, и все наши учреждения образования подготовлены к обучению на должном уровне", - сказал он в среду на брифинге о подготовке столичных образовательных учреждений к новому учебному году.

Мондриевский также сообщил, что в этом году в школы Киева пойдет 33 тыс. первоклассников, которые будут учиться в 1140 классах.

Все 430 коммунальных общеобразовательных учебных заведений в этом году примут первоклассников на обучение.

Он отметил, что на подготовку к учебному году город потратил 2,6 млрд грн.

По словам замглавы КГГА, Киев тратит треть бюджета развития города на сферу образования.

Мондриевский отметил, что вскоре будет создана так называемая "карта потребностей", которая будет включать в себя потребности в ремонтах и строительстве новых учреждений образования в Киеве.