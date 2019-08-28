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09:52 28.08.2019

Обвинение по факту незаконного взыскания с "Укрзализныци" 2,4 млн грн при закупке экскаватора направлено в суд

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Обвинение по факту незаконного взыскания с "Укрзализныци" 2,4 млн грн при закупке экскаватора направлено в суд

При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры №7 завершено досудебное расследование по подозрению директора общества в покушении на присвоение средств АО "Украинская железная дорога" в особо крупных размерах при закупке за бюджетные средства.

"Следствием установлено, что в 2017 году по результатам тендера частное предприятие обязалось осуществить поставку экскаватора для нужд АО "Украинская железная дорога" стоимостью 2,7 млн грн. Однако подозреваемый с целью присвоения денежных средств осуществил поставку собранного экскаватора, который не соответствовал указанным требованиям и фактическая стоимость которого составляла не более 300 тыс. грн. В связи с чем представители АО "Украинская железная дорога" отказались принимать поставленный экскаватор", - сообщает в среду утром пресс-служба прокуратуры Киева

В дальнейшем представители коммерческой структуры перерегистрировали общество и назначили директором подставное лицо, неосведомленное об их незаконной деятельности, и обеспечили принятие судебного решения, которое обязало АО "Украинская железная дорога" принять экскаватор и перечислить в пользу частного предприятия 2,7 млн грн.

"По результатам предварительного расследования материалы относительно фиктивного учредителя и директора общества направлены в суд по ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 и ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 УК Украины для рассмотрения по существу", - говорится в информации.

В пресс-службе отметили, что прокуратура обеспечила представление АО "Украинская железная дорога" заявления о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам, что в дальнейшем сделает невозможным безосновательное взыскание денежных средств в сумме 2,4 млн грн.

"На экскаватор и имущество подозреваемого, подлежащего конфискации, наложен арест", - добавили в ведомстве.

Теги: #прокуратура #укрзализныця #коррупция #суд
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