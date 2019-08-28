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08:01 28.08.2019

Помпео надеется на то, что лидер КНДР пойдет на продолжение переговоров с США ради собственного народа

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Помпео надеется на то, что лидер КНДР пойдет на продолжение переговоров с США ради собственного народа

 Лидер КНДР Ким Чен Ын ради счастливого будущего своего народа должен пойти на продолжение переговорного процесса с США и осуществить денуклеаризацию страны, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Надеюсь, что председатель Ким настроит свою команду на работу с моей командой", - сказал дипломат в интервью телеканалу NBC.

По словам госсекретаря, достижение соглашения будет отвечать интересам безопасности американского народа и обеспечит "светлое будущее народу Северной Кореи".

В ответ на вопрос о том, когда президент США Дональд Трамп в ответ на многочисленные ракетные пуски, которые КНДР предприняла в последнее время, займет в отношении Пхеньяна более жесткую позицию, Помпео сказал, что, именно благодаря Трампу, весь мир присоединился к санкциям против Северной Кореи.

"Северная Корея развивала свою ядерную программу годами, которые предшествовали нашему приходу к власти. Что сделал президент Трамп? Он смог сформировать уникальную глобальную коалицию. У нас сесть резолюции СБ ООН, которые оказывают реальное давление на Северную Корею, глобальные, не американские, а именно глобальные санкции, посредством которых мир просит Северную Корею отказаться от ядерного оружия и осуществить денуклеаризацию", - заявил глава американской дипломатии.

Ранее глава МИД КНДР Ли Ен Хо обвинил Помпео в том, что он создает препятствия на пути переговоров США и КНДР и больше заинтересован в удовлетворении личных политических амбиций, чем в выстраивании американской внешней политики.

Теги: #сша #надежда #госсекретарь #кндр
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