В Дрогобыче обрушился подъезд жилого дома, два человека погибли - полиция

Два человека погибли в результате взрыва и последующего обвала подъезда жилого дома по улице Грушевского в райцентре Дрогобыч, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Львовской области.

"Из-под завалов спасатели извлекли тела двоих погибших, личности которых устанавливаются", -- указано в сообщении отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, среди госпитализированных трое детей до 12 лет, а также 17-летння девушка, юноша 19 лет и две женщины в возрасте 41 года и 39 лет.