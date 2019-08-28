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07:49 28.08.2019

В Дрогобыче обрушился подъезд жилого дома, два человека погибли - полиция

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В Дрогобыче обрушился подъезд жилого дома, два человека погибли - полиция

 Два человека погибли в результате взрыва  и последующего обвала подъезда жилого дома по улице Грушевского в райцентре Дрогобыч, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Львовской области.

"Из-под завалов спасатели извлекли тела двоих погибших, личности которых устанавливаются", -- указано в сообщении отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, среди госпитализированных трое детей до 12 лет, а также  17-летння девушка, юноша 19 лет и  две женщины в возрасте 41 года и 39 лет.

 

Теги: #взрыв #жертвы #дрогобыч #украина
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