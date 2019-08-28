В Дрогобыче обрушился подъезд жилого дома, один человек погиб

Один человек погиб в результате взрыва и последующего обвала подъезда жилого дома по улице Грушевского в райцентре Дрогобыч, сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

Сообщение об инциденте поступило в ГСЧС сегодня в 02:46 ночи

"В результате взрыва произошел обвал подъезда с первого по четвертый этажи. По состоянию на 7.00 один человек погиб, 6 спасали из-под завалов и 5 эвакуировали", -- говорится в сообщении.

По предварительным данным, произошел взрыв газа. На месте работают 40 сотрудников ГСЧС и 19 единиц техники.