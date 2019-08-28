События

07:16 28.08.2019

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий получил ранения – штаб ООС

2 мин читать
Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"27 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями вооружения - миномета калибра 82 мм, а также - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды в районе Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды около Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Марьинки - из подствольных гранатометов; неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Светлодарска - из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

"С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

 

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:49 28.08.2019
В Дрогобыче обрушился подъезд жилого дома, два человека погибли - полиция

В Дрогобыче обрушился подъезд жилого дома, два человека погибли - полиция

07:32 28.08.2019
В Дрогобыче обрушился подъезд жилого дома, один человек погиб

В Дрогобыче обрушился подъезд жилого дома, один человек погиб

06:56 28.08.2019
Открыто уголовное производство по факту обрушения жилого дома в городе Дрогобыче - полиция

Открыто уголовное производство по факту обрушения жилого дома в городе Дрогобыче - полиция

05:52 28.08.2019
В жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв, из-под завалов спасены 5 человек, в том числе 1 ребенок – ГСЧС

В жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв, из-под завалов спасены 5 человек, в том числе 1 ребенок – ГСЧС

05:35 28.08.2019
В жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв, из-под завалов спасены 4 человека – ГСЧС

В жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв, из-под завалов спасены 4 человека – ГСЧС

05:25 28.08.2019
В Дрогобыче произошел взрыв газа в жилом доме, обвалилась часть здания - полиция

В Дрогобыче произошел взрыв газа в жилом доме, обвалилась часть здания - полиция

05:14 28.08.2019
28 августа на Воздухофлотском проспекте временно ограничат движение транспорта

28 августа на Воздухофлотском проспекте временно ограничат движение транспорта

02:57 28.08.2019
Полицейские устанавливают обстоятельства получения огнестрельного ранения водителем в Соломенском районе

Полицейские устанавливают обстоятельства получения огнестрельного ранения водителем в Соломенском районе

01:59 28.08.2019
Незвестные в масках украли из дома пенсионерки в Киевской области 20 тыс. грн и продукты

Незвестные в масках украли из дома пенсионерки в Киевской области 20 тыс. грн и продукты

01:53 28.08.2019
Неизвестные в масках украли из дома пенсионерки в Киевской области 20 тыс. грн и продукты

Неизвестные в масках украли из дома пенсионерки в Киевской области 20 тыс. грн и продукты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв, из-под завалов спасены 5 человек, в том числе 1 ребенок – ГСЧС

В жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв, из-под завалов спасены 4 человека – ГСЧС

На торжественное заседание Рады IX созыва пригласят спикера времён Януковича Рыбака - решение подготовительной группы

Прилетевшую в Украину Богатыреву сразу по прилету передали Нацполиции – источник

Боец ВСУ ранен вследствие обстрелов боевиков с начала суток на Донбассе – пресс-центр ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Помпео надеется на то, что лидер КНДР пойдет на продолжение переговоров с США ради собственного народа

Трамп делает все, чтобы достичь соглашения с Китаем как можно скорее, но конкретных сроков нет – Помпео

США будут работать над возвращением России в G-7

76-й Венецианский кинофестиваль откроется картиной с Катрин Денев в главной роли

Обрушение моста на харьковской окружной: специалисты ХНАДУ предупреждали о дефектах еще в мае 2018г

В Италии возобновились переговоры по формированию правительства

Лондон, Париж и Берлин призвали в ООН сохранять санкции против КНДР

Экс-глава "Смарт-холдинга" Тимофеев вышел из процесса отбора главы "Укроборонпрома"

"Евросолидарность" голосовала против предложенного руководства комитетов Рады ввиду лишения оппозиции контролирующих функций – Геращенко

Могерини проведет в Хельсинки 28-29 августа неформальную встречу министров обороны стран ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА