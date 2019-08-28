События

06:56 28.08.2019

Открыто уголовное производство по факту обрушения жилого дома в городе Дрогобыче - полиция

1 мин читать
Открыто уголовное производство по факту обрушения жилого дома в городе Дрогобыче - полиция

Полицейские открыли уголовное производство по факту обрушения жилого дома в городе Дрогобыче, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Львовской области.

"Открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Сейчас мы устанавливаем, что могло повлечь обвал здания", - рассказал и.о. начальника полиции Львовщины полковник полиции Тарас Сабанюк.

Сотрудники ГСЧС проводят поисково-спасательные работы, задействованы все экстренные службы.

"С телесными повреждениями в больницу доставили семерых человек, количество пострадавших уточняется", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, около 2.50 на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч в результате взрыва обвалилась часть четырехэтажного жилого дома.

Теги: #взрыв #дело #украина #дрогобыч
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:52 28.08.2019
В жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв, из-под завалов спасены 5 человек, в том числе 1 ребенок – ГСЧС

В жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв, из-под завалов спасены 5 человек, в том числе 1 ребенок – ГСЧС

05:35 28.08.2019
В жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв, из-под завалов спасены 4 человека – ГСЧС

В жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв, из-под завалов спасены 4 человека – ГСЧС

05:25 28.08.2019
В Дрогобыче произошел взрыв газа в жилом доме, обвалилась часть здания - полиция

В Дрогобыче произошел взрыв газа в жилом доме, обвалилась часть здания - полиция

05:14 28.08.2019
28 августа на Воздухофлотском проспекте временно ограничат движение транспорта

28 августа на Воздухофлотском проспекте временно ограничат движение транспорта

02:57 28.08.2019
Полицейские устанавливают обстоятельства получения огнестрельного ранения водителем в Соломенском районе

Полицейские устанавливают обстоятельства получения огнестрельного ранения водителем в Соломенском районе

01:59 28.08.2019
Незвестные в масках украли из дома пенсионерки в Киевской области 20 тыс. грн и продукты

Незвестные в масках украли из дома пенсионерки в Киевской области 20 тыс. грн и продукты

01:53 28.08.2019
Неизвестные в масках украли из дома пенсионерки в Киевской области 20 тыс. грн и продукты

Неизвестные в масках украли из дома пенсионерки в Киевской области 20 тыс. грн и продукты

23:59 27.08.2019
Обрушение моста на харьковской окружной: специалисты ХНАДУ предупреждали о дефектах еще в мае 2018г

Обрушение моста на харьковской окружной: специалисты ХНАДУ предупреждали о дефектах еще в мае 2018г

21:37 27.08.2019
Экс-глава "Смарт-холдинга" Тимофеев вышел из процесса отбора главы "Укроборонпрома"

Экс-глава "Смарт-холдинга" Тимофеев вышел из процесса отбора главы "Укроборонпрома"

14:55 27.08.2019
Рост капинвестиций в Украине в I полугодии замедлился до 12,3% - Госстат

Рост капинвестиций в Украине в I полугодии замедлился до 12,3% - Госстат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв, из-под завалов спасены 5 человек, в том числе 1 ребенок – ГСЧС

В жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв, из-под завалов спасены 4 человека – ГСЧС

На торжественное заседание Рады IX созыва пригласят спикера времён Януковича Рыбака - решение подготовительной группы

Прилетевшую в Украину Богатыреву сразу по прилету передали Нацполиции – источник

Боец ВСУ ранен вследствие обстрелов боевиков с начала суток на Донбассе – пресс-центр ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп делает все, чтобы достичь соглашения с Китаем как можно скорее, но конкретных сроков нет – Помпео

США будут работать над возвращением России в G-7

76-й Венецианский кинофестиваль откроется картиной с Катрин Денев в главной роли

В Италии возобновились переговоры по формированию правительства

Лондон, Париж и Берлин призвали в ООН сохранять санкции против КНДР

"Евросолидарность" голосовала против предложенного руководства комитетов Рады ввиду лишения оппозиции контролирующих функций – Геращенко

Могерини проведет в Хельсинки 28-29 августа неформальную встречу министров обороны стран ЕС

НАТО может задействовать статью о коллективной обороне в случае серьезной кибератаки - Столтенберг

На торжественное заседание Рады IX созыва пригласят спикера времён Януковича Рыбака - решение подготовительной группы

Прилетевшую в Украину Богатыреву сразу по прилету передали Нацполиции – источник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА