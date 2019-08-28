В жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв, из-под завалов спасены 4 человека – ГСЧС

В жилом доме из четырех подъездов в Дрогобыче произошел взрыв (предварительно бытового газа), из под завалов спасены 4 человека (из них 1 ребенок), сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 5:00 28 августа из под завалов спасены 4 человека (из них 1 ребенок), которые госпитализированы в больницу. Проводится развертывания палаточного городка. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. К проведению поисково-спасательных работ всего привлечено 173 человека и 32 единицы техники, из них от ГСЧС 88 человек личного состава (в том числе 1 кинологический расчет) и 16 единиц техники", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром.