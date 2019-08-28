События

05:25 28.08.2019

В Дрогобыче произошел взрыв газа в жилом доме, обвалилась часть здания - полиция

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 В Дрогобыче вероятно произошел взрыв газа в жилом доме, обвалилась часть здания, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции  в Львовской области.

"28 августа, в 2.50 в Дрогобычский отдел полиции поступило сообщение о том, что в четырехэтажном жилом доме на улице Грущевського, 101 вероятно произошел взрыв газа, в результате чего обрушилась часть здания", - говорится в сообщении, на официальной странице полиции Львовской области в соцсети Фейсбук в среду утром.

Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают правоохранители и все экстренные службы. Проводится эвакуация местных жителей.

Теги: #взрыв #украина #дрогобыч
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