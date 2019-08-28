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05:14 28.08.2019

28 августа на Воздухофлотском проспекте временно ограничат движение транспорта

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28 августа на Воздухофлотском проспекте временно ограничат движение транспорта

В связи с проведением мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины, на Воздухофлотском проспекте временно ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба  Киевской городской государственной администрации.

"28 августа с 09:00 до 12:00 на Воздухофлотском проспекте (от Соломенской площади до Воздухофлотского проспекта, 25) временно ограничат движение транспорта. Указанное ограничение состоится в связи с проведением мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА во вторник вечером.

Теги: #киев #украина #ограничение #транспорт
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