28 августа на Воздухофлотском проспекте временно ограничат движение транспорта

В связи с проведением мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины, на Воздухофлотском проспекте временно ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"28 августа с 09:00 до 12:00 на Воздухофлотском проспекте (от Соломенской площади до Воздухофлотского проспекта, 25) временно ограничат движение транспорта. Указанное ограничение состоится в связи с проведением мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА во вторник вечером.