События

02:57 28.08.2019

Полицейские устанавливают обстоятельства получения огнестрельного ранения водителем в Соломенском районе

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Полицейские устанавливают обстоятельства получения огнестрельного ранения водителем в Соломенском районе

 

 Киеве сотрудники полиции устанавливают обстоятельства получения огнестрельного ранения из-за произошедшего конфликта между водителями в Соломенском районе, сообщает отдел коммуникации со СМИ полиции Киева.

"В 10:30 в Соломенский управления полиции по линии 102 обратился 45-летний местный житель с заявлением о том, что на проспекте Воздухофлотском в него стрелял неизвестный. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и опросила потерпевшего Пострадавшего с огнестрельными ранениями грудной клетки, предплечья и руки госпитализирован в больницу. С другим участником инцидента общаются следователи", - говорится в сообщении, на официальном сайте главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Пправоохранители установили, что мужчина выезжал со двора дома, но проезда помешал автомобиль "Мицубиси Ланцер" черного цвета. Автовладелец вышел и сделал водителю замечание, но тот в ответ из пистолета выстрелил ему в грудную клетку и в руки, сел в машину и уехал в неизвестном направлении.

Пострадавший был доставлен в больницу, а правоохранители начали поиски правонарушителя. После введения плана "Перехват", выстреливший мужчина был задержан. Мужчина подтвердил, что применил пневматический пистолет "Флобер" во время конфликта с незнакомцем по поводу первоочередности проезда.

"Событие должным образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. После получения справки от врачей относительно окончательного диагноза пострадавшего будет дана правовая квалификация события и открыто уголовное производство", - подытожили в полиции.

Теги: #киев #украина #конфликт #водители
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