Неизвестные в масках украли из дома пенсионерки в Киевской области 20 тыс. грн и продукты

Неизвестные масках и перчатках через окно проникли в дом пенсионерки в Киевской области и украли 20 тыс. грн и продукты, сообщает главное управление Национальной полиции в Киевской области.

"В Сквирском районе в с. Кривошеинцы неизвестные проникли в дом пожилой женщины и ограбили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью на спецлинию "102" поступило сообщение от соседа потерпевшей, который сообщил о проникновении группы неизвестных в масках и перчатках через окно в дом пенсионерки.

Правоохранители установили, что злоумышленники связали 77-летнюю пенсионерку и, угрожая ей физической расправой, ограбили. После этого, нападавшие скрылись.

"Правоохранители проводят неотложные меры для оперативного установления и задержания злоумышленников", - подчеркнули в полиции.