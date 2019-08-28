76-й Венецианский кинофестиваль откроется картиной с Катрин Денев в главной роли

Старейший международный киносмотр, 76-й Венецианский кинофестиваль открывается в среду на итальянском острове Лидо.

Откроет кинофестиваль в этом году картина "Правда" японского режиссера, обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля за картину "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээда с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях. Фильм поборется за награду в основном конкурсе киносмотра. Сюжет рассказывает о пожилой французской актрисе по имени Катрин, которую до сих пор окружает море поклонников. Когда она публикует мемуары, ее дочь Лумир возвращается из Нью-Йорка в Париж с мужем и маленьким ребенком. Воссоединение между матерью и дочерью быстро превращается в конфронтацию.

В основную конкурсную программу Венецианского кинофестиваля вошла 21 картина. За "Золотого льва" поборются историческая драма Романа Полански, триллер про злодея из комиксов от Тодда Филлипса, а также новые работы Стивена Содерберга и Хирокадзу Корээда.

Режиссер Полански представит на кинофестивале историческую драму "Дело Дрейфуса" ("J'accuse"). Сюжет фильма основан на истории Альфреда Дрейфуса, безвинно осуждённого за шпионаж. Многолетний судебный процесс над ним оказал значительное влияние на судьбу Франции и всей Европы конца XIX - начала XX веков. Полански - обладатель премии "Оскар" за лучшую режиссуру, "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля за фильм "Пианист", обладатель "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля за картину "Тупик" и "Серебряного медведя" за картину "Отвращение".

Филлипс, наиболее известный по фильмам "Мальчишник в Вегасе" (обладатель "Золотого глобуса" как лучший фильм), представит на киносмотре криминальный триллер "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли. Сюжет фильма представляет из себя историю происхождения суперзлодея Джокера и никак не связан с другими фильмами по комиксам DC.

Содерберг привезет в Венецию картину "Прачечная", сюжет которой расскажет о группе журналистов, занимающимися расследованием "Панамских документов". В фильме снялись Мерил Стрип, Гэри Олдман, Антонио Бандерас и другие. Содерберг - американский кинорежиссёр, лауреат "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и премии "Независимый дух" за фильм "Секс, ложь и видео", премии "Оскар" за лучшую режиссуру фильма "Траффик".

Режиссер Пьетро Марчелло представит итальянско-французскую драму "Мартин Иден" по мотивам одноименного романа Джека Лондона.

Обладатель "Серебряного льва" Джеймс Грей привезет на фестиваль свой первый научно-фантастический фильм "К звездам", в котором Брэд Питт исполнит роль астронавта, который направляется в космос на поиски отца (Томми Ли Джонс).

Закроет кинофестиваль картина итальянского режиссера Джузеппе Капотонди "Сожженная оранжевая ересь" с вокалистом The Rolling Stones Миком Джаггером, Элизабет Дебики и Дональдом Сазерлендом в главных ролях.

По итогам фестиваля вручаются "Золотой лев" лучшей картине, "Серебряный лев" за лучшую режиссуру, два "Кубка Вольпи" - лучшему актеру и лучшей актрисе, приз Озелла за лучший сценарий, приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе, Специальный приз жюри.

По регламенту "Кубок Вольпи" не может быть вручен актеру или актрисе, сыгравшим в фильме, получившем "Золотого льва".

Современные правила фестиваля не разрешают делить премии между несколькими фильмами.

76-й Международный Венецианский кинофестиваль продлится до 7 сентября.