Обрушение моста на харьковской окружной: специалисты ХНАДУ предупреждали о дефектах еще в мае 2018г

Обследование моста на окружной вблизи харьковского рынка "Лоск", проводившееся в мае прошлого года сотрудниками Харьковского национального дорожно-автомобильного университета (ХНАДУ), показало наличие ряда дефектов и необходимость ограниченной эксплуатации моста.

"Это (было - ИФ) четвертое состояние. Пятое - это нерабочее, мост надо закрывать. А четвертое - ограничено рабочее, необходим определенный режим эксплуатации, пропуска транспорта - всего. Но даже это должно действовать только тогда, когда будут ликвидированы все дефекты. Но ни один дефект не ликвидирован", - сказал журналистам во вторник заведующий кафедрой мостов, конструкций и строительной механики ХНАДУ Виталий Кожушко.

По его словам, среди дефектов, обнаруженных в ходе прошлогоднего обследования, был ряд дефектов опоры моста.

"Во-первых, там есть непробетонированные большие "раковины". Во-вторых, в результате эксплуатации и отсутствия ухода бетон откалывается и оголилась арматура, которая корродирует. В-третьих, были неправильно поставлены опоры, одна опора наклонена", - сказал Кожушко.

Как сообщалось, в воскресенье утром в Харькове обрушилась одна сторона моста на окружной от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин. В результате происшествия никто не пострадал.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") сообщило агентству "Интерфакс-Украина", что по предварительным данным аварийное разрушение части путепровода произошло из-за динамического удара перегруженной фуры.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.