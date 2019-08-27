События

23:59 27.08.2019

Обрушение моста на харьковской окружной: специалисты ХНАДУ предупреждали о дефектах еще в мае 2018г

2 мин читать

Обследование моста на окружной вблизи харьковского рынка "Лоск", проводившееся в мае прошлого года сотрудниками Харьковского национального дорожно-автомобильного университета (ХНАДУ), показало наличие ряда дефектов и необходимость ограниченной эксплуатации моста.

"Это (было - ИФ) четвертое состояние. Пятое - это нерабочее, мост надо закрывать. А четвертое - ограничено рабочее, необходим определенный режим эксплуатации, пропуска транспорта - всего. Но даже это должно действовать только тогда, когда будут ликвидированы все дефекты. Но ни один дефект не ликвидирован", - сказал журналистам во вторник заведующий кафедрой мостов, конструкций и строительной механики ХНАДУ Виталий Кожушко.

По его словам, среди дефектов, обнаруженных в ходе прошлогоднего обследования, был ряд дефектов опоры моста.

"Во-первых, там есть непробетонированные большие "раковины". Во-вторых, в результате эксплуатации и отсутствия ухода бетон откалывается и оголилась арматура, которая корродирует. В-третьих, были неправильно поставлены опоры, одна опора наклонена", - сказал Кожушко.

Как сообщалось, в воскресенье утром в Харькове обрушилась одна сторона моста на окружной от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин. В результате происшествия никто не пострадал.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") сообщило агентству "Интерфакс-Украина", что по предварительным данным аварийное разрушение части путепровода произошло из-за динамического удара перегруженной фуры.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #украина #мост #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:37 27.08.2019
Экс-глава "Смарт-холдинга" Тимофеев вышел из процесса отбора главы "Укроборонпрома"

Экс-глава "Смарт-холдинга" Тимофеев вышел из процесса отбора главы "Укроборонпрома"

14:55 27.08.2019
Рост капинвестиций в Украине в I полугодии замедлился до 12,3% - Госстат

Рост капинвестиций в Украине в I полугодии замедлился до 12,3% - Госстат

12:50 27.08.2019
Представители ОРЛО установили временную постройку в районе "Станицы Луганской", препятствуя украинской стороне перейти к ремонту моста

Представители ОРЛО установили временную постройку в районе "Станицы Луганской", препятствуя украинской стороне перейти к ремонту моста

12:12 27.08.2019
Участники обмена ждут указа Зеленского о помиловании, их юридическое оформление завершается – адвокат россиян

Участники обмена ждут указа Зеленского о помиловании, их юридическое оформление завершается – адвокат россиян

08:38 27.08.2019
В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

08:33 27.08.2019
У посетителя рынка в Херсоне изъяли гранату

У посетителя рынка в Херсоне изъяли гранату

07:13 27.08.2019
Боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один военный

Боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один военный

06:37 27.08.2019
В Запорожье нацгвардейцы задержали мужчину за домашнее насилие

В Запорожье нацгвардейцы задержали мужчину за домашнее насилие

04:34 27.08.2019
В Киеве неизвестный с ружьем ограбил ювелирный магазин

В Киеве неизвестный с ружьем ограбил ювелирный магазин

03:23 27.08.2019
Кличко рассказал, как проходит капремонт пяти станций скоростного трамвая в Киеве

Кличко рассказал, как проходит капремонт пяти станций скоростного трамвая в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На торжественное заседание Рады IX созыва пригласят спикера времён Януковича Рыбака - решение подготовительной группы

Прилетевшую в Украину Богатыреву сразу по прилету передали Нацполиции – источник

Боец ВСУ ранен вследствие обстрелов боевиков с начала суток на Донбассе – пресс-центр ООС

В боях за Иловайск в 2014г погибли 220 бойцов ВСУ – Генштаб

В боях за Иловайск в 2014г погибли 220 бойцов ВСУ – Генштаб

ПОСЛЕДНЕЕ

76-й Венецианский кинофестиваль откроется картиной с Катрин Денев в главной роли

В Италии возобновились переговоры по формированию правительства

Лондон, Париж и Берлин призвали в ООН сохранять санкции против КНДР

"Евросолидарность" голосовала против предложенного руководства комитетов Рады ввиду лишения оппозиции контролирующих функций – Геращенко

Могерини проведет в Хельсинки 28-29 августа неформальную встречу министров обороны стран ЕС

НАТО может задействовать статью о коллективной обороне в случае серьезной кибератаки - Столтенберг

На торжественное заседание Рады IX созыва пригласят спикера времён Януковича Рыбака - решение подготовительной группы

Прилетевшую в Украину Богатыреву сразу по прилету передали Нацполиции – источник

Разумков: "Рада-3" работает, хотя есть проблемы с ее сертификацией

Боец ВСУ ранен вследствие обстрелов боевиков с начала суток на Донбассе – пресс-центр ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА