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21:11 27.08.2019

"Евросолидарность" голосовала против предложенного руководства комитетов Рады ввиду лишения оппозиции контролирующих функций – Геращенко

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"Евросолидарность" голосовала против предложенного руководства комитетов Рады ввиду лишения оппозиции контролирующих функций – Геращенко

Представители партии "Европейская солидарность" голосовали против предложенного руководства комитетов на заседании подготовительной депутатской группы, поскольку считают ошибочным, что у оппозиции забрали функции контроля, заявляет будущий народный депутат Ирина Геращенко.

"Мы, представители единственной фракции, которые голосовали против этой истории", - сказал Геращенко на брифинге во вторник в Киеве.

По её словам, представители других фракций голосовали "за".

Нардеп выразила убеждение, что сегодня сформировалась "карманная оппозиция, назначенная властью, партией власти".

Геращенко отметила, что представители "Слуги народа " получили около 70 должностей в руководстве комитетов, "Оппозиционная платформа За жизнь" - 15, "Батькивщина" - 14, "Голос" на 20 депутатов - 13 должностей", внефракционные - 10 и "Европейская солидарность" - 4.

Она пояснила, что "Европейская солидарность" голосовала против такого распределения не потому, что речь идёт о "портфелях".

"Речь идёт, по сути, об отмене контролирующей функции оппозиции, когда у оппозиции забрали регламентный комитет и туда ставят представителя партии власти", - отметила Геращенко.

Теги: #комитеты #рада #евросолидарность
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