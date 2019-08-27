НАТО может задействовать статью о коллективной обороне в случае серьезной кибератаки - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь заявил о готовности альянса привести в действие пятую статью о коллективной обороне Североатлантического договора в случае мощной кибератаки на одну из стран-союзниц.

"НАТО адаптируется к новой реальности, чтобы мы все были в безопасности, как и на протяжении последних 70 лет. Серьезная атака в киберпространстве может привести в действие статью 5 нашего договора. Это приверженность к коллективной обороне, когда атака на одного из союзников расценивается как атака на всех", - написал он в статье, опубликованной британским журналом Prospect во вторник.

"Это означает, что мы будет сдерживать и защищаться от агрессии против союзников, будь она в виртуальном или в физическом мире", - подчеркнул он.

Столтенберг в последние годы неоднократно говорил о готовности союзников по альянсу привести в действие пятую статью Вашингтонского договора в случае киберугрозы.

В статье 5 договора говорится, что члены альянса соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом. В такой ситуации страны НАТО должны быть готовы применять любые меры по защите партнера, в том числе - применить силу.