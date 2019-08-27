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19:39 27.08.2019

На торжественное заседание Рады IX созыва пригласят спикера времён Януковича Рыбака - решение подготовительной группы

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На торжественное заседание Рады IX созыва пригласят спикера времён Януковича Рыбака - решение подготовительной группы

Подготовительная депутатская группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва поддержала просьбу представителя партии "Оппозиционная платформа За жизнь" (ОПЗЖ) и решила направить приглашение на торжественное заседание председателю Верховной Рады VII созыва Владимиру Рыбаку.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение группа приняла на заседании во вторник вечером. Выступил с просьбой включить Рыбака в перечень приглашенных представитель ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Координатор подгруппы, которая занимается организационными вопросами, Сергей Ионушас ("Слуга народа") отметил, что подгруппа не приняла решение по данному вопросу, но на заседании подготовительной группы представители политических сил могут высказать свои позиции относительно приглашения Рыбака.

"Мы приглашаем всех председателей Верховной Рады Украины, которые проживают на территории государства. Потому, я думаю, всё-таки все председатели Верховной Рады должны иметь уважение у будущих народных депутатов. Это моя личная позиция", - сказал руководитель подготовительной группы Дмитрий Разумков ("Слуга народа").

После этого он поставил на голосование предложение включить Рыбака в список приглашенных на заседание. Большинство членов группы поддержали его.

"Я думаю, что нужно поручить пригласить Рыбака Владимира Васильевича", - резюмировал Разумков.

Представители партии "Европейская солидарность" выступили против.

"Может быть, вы не стесняйтесь? Идите дальше. Пригласите всех: премьер-министра, там Азиров (экс-премьер времен Януковича Николай Азаров – ИФ) где-то завалялся, Янукович", - сказала избранная в парламент 9-го созыва по спискам "Евросолидарности" Ирина Геращенко.

"Я задал вопрос относительно тех лиц, которые проживают на территории нашего государства. Насколько мне известно, другие либо преследуются по закону, либо не проживают не территории государства", - ответил ей Разумков.

Рыбак возглавлял парламент во времена экс-президента Украины Виктора Януковича. Его полномочия были прекращены после бегства Януковича.

Теги: #приглашение #рада #рыбак #открытие
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