События

19:21 27.08.2019

Прилетевшую в Украину Богатыреву сразу по прилете передали Нацполиции – источник

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Прилетевшую в Украину Богатыреву сразу по прилете передали Нацполиции – источник

Экс-министр здравоохранения Украины времен беглого президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции Украины, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"Богатырева сегодня вернулась в Украину. Была в аэропорту "Жуляны" (Киев – ИФ) передана Нацполиции", - сказал собеседник агентства во вторник вечером.

Как сообщалось, Богатырева в Украине подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Генеральная прокуратура Украины 16 сентября 2016г обратилась в Печерский районный суд г.Киева для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования (заочного производства) в отношении подозреваемой Богатыревой в связи с тем, что эта подозреваемая умышленно уклоняется от следствия и суда.

Также Генпрокуратура еще в 2015 году с целью получения доказательств противоправной деятельности Богатыревой направила в компетентные органы иностранных государств запросы об оказании международной правовой помощи, которые до сих пор находятся в исполнении иностранных компетентных учреждений.

Теги: #киев #полиция #богатырева #аэропорт
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