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19:12 27.08.2019

Боец ВСУ ранен вследствие обстрелов боевиков с начала суток на Донбассе – пресс-центр ООС

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Боец ВСУ ранен вследствие обстрелов боевиков с начала суток на Донбассе – пресс-центр ООС

С начала суток вторника, 27 августа, боевики на Донбассе совершили 5 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, вследствие чего один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… В течение текущих суток во время вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в информации, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

При этом пресс-центре подчеркивают, что подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым провокационным действиям противника.

Теги: #оос #донбасс
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