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18:30 27.08.2019

Суд прервал процесс по иску УПЦ-КП к Минкультуры из-за ненадлежащего поведения слушателей на заседании

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Окружной административный суд г.Киева объявил перерыв до 11 сентября в заседании по иску Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) к Министерству культуры об отмене приказа об их ликвидации из-за ненадлежащего поведения слушателей на заседании.

Как сообщает пресс-служба ОАСК, на заседании во вторник суд принял решение удовлетворить ходатайство представителя Киевской митрополии УПЦ об участии в деле в качестве третьего лица на стороне ответчика Министерства культуры Украины.

"В то же время, при рассмотрении данного дела судья вынес замечание свободному слушателю за нарушение им порядка. Однако им было повторно совершены соответствующие действия, что делало невозможным проведение судебного заседания. Учитывая, что при рассмотрении данного дела в зале находилось более 50 свободных слушателей, которые выражали поддержку данному лицу, поэтому слушать дело было невозможно, и судья объявил перерыв до 11 сентября", - сказано в сообщении.

В связи этом, как сообщает ОАСК, свободные слушатели вызвали следственно-оперативную группу (СОГ) для якобы фиксаций заявления о преступлении, заблокировали зал судебных заседаний, что в свою очередь стало основанием для переноса ряда судебных заседаний, которые были назначены на этот день.

"До приезда СОГ в присутствии судьи лица, находившиеся в зале судебных заседаний, высказывали свое мнение относительно решения, которое должно быть им принято по делу", - сообщили в суде.

В ОАСК отмечают, что из-за событий, которые имели место во время дела по иску УПЦ-КП судья обязан обратиться в Высший совет правосудия (ВСП) "с сообщением о вмешательстве в деятельность по осуществлению правосудия".

Как сообщалось, в конце июля 2019 года Окружной административный суд г.Киева открыл производство по иску УПЦ-КП к Министерству культуры Украины об отмене приказа, в части, где указано, что утратили силу приказы Министерства о регистрации в новой редакции Устава религиозной организации "Киевской патриархии Украинской православной церкви".

Теги: #минкультуры #упц_кп #суд
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