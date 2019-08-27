СБУ разоблачила наркогруппировку, которая занималась сбытом оптовых партий амфетамина в Киеве

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали сбыт оптовых партий амфетамина в Киеве и частично Черниговской области.

"В Киеве разоблачена наркогруппировка, которая специализировалась на незаконном изготовлении и реализации психотропных веществ. Оперативники СБУ установили, что двое жителей столицы, один из которых ранее судим за кражу и разбой, наладили производство амфетамина для продажи", - сообщает пресс-центр СБУ во вторник.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники обустроили подпольные цехи в своих частных домах, расположенных в Киевской и Винницкой областях.

"Там они изготавливали ежемесячно почти 10 кг психотропов. Готовый "товар" фигуранты оптом сбывали на территории столичного региона и частично в Черниговской области через разветвленную сеть дилеров. По оперативной информации, среднемесячный доход участников группы составлял примерно 4 млн грн", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников на одной из автозаправочных станций в Бориспольском районе при попытке продажи 2 кг амфетамина на сумму 800 тыс. грн по ценам черного рынка.

Задержанные уведомлены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов). Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.