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17:08 27.08.2019

Прокуратура объявила трем лицам о подозрении в незаконном завладении исторической усадьбой в центре Киеве

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Прокуратура объявила трем лицам о подозрении в незаконном завладении исторической усадьбой в центре Киеве

Прокуратура Киева объявила трем лицам о подозрении в незаконном завладении усадьбой купца Миллера, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"В ходе досудебного следствия разоблачены 3 человека, которые мошенническим путем завладели объектом коммунальной собственности на ул. Гоголевской в Киеве стоимостью более 9 млн грн", - говорится в сообщении прокуратуры в Фейсбуке.

Как установлено следствием, указанные лица путем использования заведомо поддельных документов оформили на подконтрольную фирму здание в историческом центре города, так называемую усадьбу купца Бернарда Миллера, построенную в конце 19-го века.

Несколько лет назад здание было признано непригодным для проживания, после чего местными властями было проведено отселение жителей за бюджетные средства, а сам объект передан в управление коммунального предприятия "Спецжилфонд".

Согласно сообщению, незаконное оформление права собственности на недвижимый объект дало подозреваемым право на оформление земельного участка, на котором он расположен.

"По результатам расследования указанным лицам объявлено подозрение по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой)", - отметили в прокуратуре.

Кроме того, по ходатайству прокуратуры Киева на дом наложен арест с запретом совершения любых действий.

Следствие в уголовном производстве продолжается.

Теги: #киев #мошенники #прокуратура #недвижимость
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