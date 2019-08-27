События

16:33 27.08.2019

Бразилия отказалась от помощи G7 в тушении пожаров в Амазонии, так как усматривает в этом вмешательство

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Бразильское правительство объяснило, почему отказалось от финансовой помощи, которую страны G7 планировали выделить на тушение пожаров в Амазонии.

"Мы отказываемся (от помощи - ИФ), потому что мы усматриваем в этом вмешательство, - заявил посол Бразилии во Франции Луис Фернанду Серра французскому телевидению. - Решение G7 оказать помощь было принято без обсуждения этого вопроса с Бразилией".

Глава канцелярии президента Бразилии Оникс Лоренсони также негативно прокомментировал планы стран G7. "Спасибо, но эти средства будут более подходящими для восстановления лесов в Европе", - сказал он.

Он обвинил Макрона в том, что тот "хочет преподать урок Бразилии", в то время как сам "не смог предотвратить пожар в соборе (Нотр-Дам - ИФ), который является объектом всемирного наследия".

Ранее сообщалось, что лидеры G7 договорились на саммите в Биаррице выделить $20 млн, чтобы помочь Бразилии справиться с пожарами в Амазонии, которые вызвали обеспокоенность со стороны международного сообщества.

Пожары в дождевых лесах Амазонии на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение. С каждым днем количество очагов возгорания увеличивается, и, по данным Института экологических исследований Амазонки (IPAM), количество очагов возгорания в большинстве бразильских штатов выше, чем за последние четыре года.

Эксперты отмечают, что причина резкого роста очагов возгорания кроется не только в засухе, но и в процессе обезлесения, когда огонь применяется для освобождения земель под фермы или предприятия. Экологи обвиняют в этом президента Бразилии Жаира Болсонару, который никогда не скрывал пренебрежительного отношения к вопросам экологии.

Наиболее сильно от пожаров в настоящее время страдают штаты Рорайма, Акри, Рондония и Амазонас на севере страны.

С начала этого года в Бразилии зафиксировали свыше 75 тыс. очагов возгорания, больше их было только в 2013 году. В прошлом году к августу было зафиксировано примерно 40 тыс. возгораний.

Леса горят не только в Бразилии, но и в соседних с ней государствах. Лесные пожары также зафиксированы в Венесуэле, Боливии, Колумбии, Перу, Гайане.

Теги: #пожары #g7 #бразилия
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