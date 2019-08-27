Зеленский назначил Болдыря руководителем Киевского управления СБУ - указ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Болдыря с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления Службы безопасности Украины и назначил его начальником Главного управления СБУ в г.Киеве и Киевской области

Соответствующие указы №628/2019 и №629/2019 от 27 августа опубликованы на официальном сайте главы государства во вторник.

Болдырь был назначен на должность начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления СБУ указом пятого президента Петра Порошенко в 2015 году.