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16:05 27.08.2019

Зеленский назначил Болдыря руководителем Киевского управления СБУ - указ

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Зеленский назначил Болдыря руководителем Киевского управления СБУ - указ

 Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Болдыря с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления Службы безопасности Украины и назначил его начальником Главного управления СБУ в г.Киеве и Киевской области

Соответствующие указы №628/2019 и №629/2019 от 27 августа опубликованы на официальном сайте главы государства во вторник.

Болдырь был назначен на должность начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления СБУ указом пятого президента Петра Порошенко в 2015 году.

Теги: #зеленский #сбу #кадры
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