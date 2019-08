Бывший бизнес-партнер семьи Трампа попался на краже чемоданов в аэропорту

Владелец сети отелей в штате Миссисипи Динеш Чавла, сотрудничавший ранее с Trump Organization, был задержан полицией за кражу чемодана с ленты выдачи багажа в аэропорту Мемфиса, пишет MarketWatch.

По сообщению полиции, он взял чужой чемодан с ленты и отнес в свой автомобиль, после чего вернулся в аэропорт и вылетел своим рейсом. Его действия попали на камеру наблюдения, после чего полиция обыскала его автомобиль и обнаружила там еще один чужой чемодан, украденный еще в июле.

Общая сумма содержимого двух чемоданов оценена в $3,9 тыс. Бизнесмен сознался в кражах и отпущен под залог в $5 тыс.

"Chawla told an officer that he knows stealing luggage is wrong, but he does it for the thrill and excitement, the report said." https://t.co/rCpy7Ie0JU