Аваков рассчитывает за три года решить "квартирный вопрос" сотрудников органов внутренних дел

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассчитывает за три года решить вопрос с обеспечением жильем сотрудников органов внутренних дел благодаря предоставлению жилья на условиях льготного финансового лизинга.

Во вторник в Киеве в ходе презентации результатов первой мотивационной программы по предоставлению жилья полицейским и спасателям, Аваков напомнил, что программа льготного финансового лизинга стартовала в ноябре 2018 года.

"К маю мы преодолели бюрократические преграды, и сейчас имеем первые результаты по этой программе... 40% скидки для мотивированного полицейского или спасателя, который работает более чем 15 лет. С мая по август 2019 года, когда программа полноценно заработала, более 500 семей уже подписали договоры и получили жилье", - сказал министр.

Он выразил надежду на то, что на текущей неделе будут подписаны ещё 200 договоров на получение жилья на условиях льготного финансового лизинга.

"До конца года, думаю, в разы увеличим это число. И это только первый шаг. Мы ожидаем, что сможем решить проблему необеспеченности жильем наших сотрудников за три года", - подчеркнул Аваков.