События

13:28 27.08.2019

Пинчук попросил перенести допрос в Генпрокуратуре как свидетеля в деле о "черной бухгалтерии" Партии регионов

1 мин читать
Пинчук попросил перенести допрос в Генпрокуратуре как свидетеля в деле о "черной бухгалтерии" Партии регионов

 Украинский бизнесмен Виктор Пинчук попросил перенести допрос в Генеральной прокуратуре Украины в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Пинчук не явился на допрос в указанное в повестке время – в 11:00 вторника, 27 августа.

В то же время, позже в Генпрокуратуре заявили, что бизнесмен попросил перенести дату допроса.

"Нашим вторым следственным отделом он (Пинчук - ИФ) вызывался на допрос... Он официально обратился с письмом к следователю с просьбой перенести допрос. Он выразил готовность прибыть на допрос, готовность дать показания, но попросил перенести в связи с подготовкой его участия в мероприятиях "Ялтинской европейской стратегии". Во-вторых, он пребывает за пределами Украины", - сказал журналистам начальник второго следственного отдела управления специальных расследований Генпрокуратуры Андрей Радионов.

Однако в Генпрокуратуре не сообщили дату допроса – она будет определена позже.

Теги: #гпу #допрос #пинчук
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:48 22.08.2019
ВСП решил вернуть в Генпрокуратуру представление о даче согласия на арест судьи хозсуда Татькова

ВСП решил вернуть в Генпрокуратуру представление о даче согласия на арест судьи хозсуда Татькова

12:39 22.08.2019
ГБР вызывает на допрос Порошенко 3 сентября

ГБР вызывает на допрос Порошенко 3 сентября

16:50 20.08.2019
ВСП отказался отстранять судей ОАСК Вовка и Погрибниченко от выполнения обязанностей

ВСП отказался отстранять судей ОАСК Вовка и Погрибниченко от выполнения обязанностей

12:25 20.08.2019
НАБУ не занимается несанкционированной "прослушкой" - Сытник

НАБУ не занимается несанкционированной "прослушкой" - Сытник

11:12 20.08.2019
Суд заочно арестовал экс-министра доходов и сборов Клименко – Генпрокуратура

Суд заочно арестовал экс-министра доходов и сборов Клименко – Генпрокуратура

09:55 16.08.2019
Завершено досудебное расследование против экс-директора "Центргаза", причастного к растрате 8,6 млн грн средств предприятия - САП

Завершено досудебное расследование против экс-директора "Центргаза", причастного к растрате 8,6 млн грн средств предприятия - САП

18:11 15.08.2019
Горбатюк расценивает реорганизации в управлении спецрасследований Генпрокуратуры как посягательство на независимость следователей

Горбатюк расценивает реорганизации в управлении спецрасследований Генпрокуратуры как посягательство на независимость следователей

17:55 15.08.2019
Возможное преступление Грымчака было выявлено в ходе расследования дела о нападении на Черновол - Горбатюк

Возможное преступление Грымчака было выявлено в ходе расследования дела о нападении на Черновол - Горбатюк

13:27 15.08.2019
СБУ назвала ошибочным заявление Луценко о якобы сокрытии материалов допросов по делу Гандзюк

СБУ назвала ошибочным заявление Луценко о якобы сокрытии материалов допросов по делу Гандзюк

12:27 15.08.2019
СБУ скрывала показания по делу о нападении на Гандзюк, заявил Луценко

СБУ скрывала показания по делу о нападении на Гандзюк, заявил Луценко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правоохранители расследуют дело об использовании несертифицированной продукции при обслуживании системы "Рада" – источник

Представители ОРЛО установили временную постройку в районе "Станицы Луганской", препятствуя украинской стороне перейти к ремонту моста

Бекиров вышел из СИЗО под обязательство являться в крымский суд

Советник президента США по нацбезопасности Болтон прибыл в Киев

Участники обмена ждут указа Зеленского о помиловании, их юридическое оформление завершается – адвокат россиян

ПОСЛЕДНЕЕ

Аваков рассчитывает за три года решить "квартирный вопрос" сотрудников органов внутренних дел

Суд перенес рассмотрение дела Савченко–Рубана на два месяца

Правоохранители расследуют дело об использовании несертифицированной продукции при обслуживании системы "Рада" – источник

Представители ОРЛО установили временную постройку в районе "Станицы Луганской", препятствуя украинской стороне перейти к ремонту моста

Бекиров вышел из СИЗО под обязательство являться в крымский суд

Индонезия перенесет столицу из Джакарты на остров Борнео, проект обойдется в $32,5 млрд

Советник президента США по нацбезопасности Болтон прибыл в Киев

ЕСПЧ взыскал в пользу матери и жены Магнитского 34 тыс. евро компенсации

Участники обмена ждут указа Зеленского о помиловании, их юридическое оформление завершается – адвокат россиян

Заседание апелляционного суда по мере пресечения экс-главе НКРЭКУ Вовку не состоялось

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА