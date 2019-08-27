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12:50 27.08.2019

Представители ОРЛО установили временную постройку в районе "Станицы Луганской", препятствуя украинской стороне перейти к ремонту моста

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Представители ОРЛО установили временную постройку в районе "Станицы Луганской", препятствуя украинской стороне перейти к ремонту моста

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) оккупированных районов Луганской области (ОРЛО) на участке разведения сил в районе "Станицы Луганской" разместили очередную временную постройку, чем препятствуют украинской стороне перейти к ремонту разрушенной части моста через Северский Донец, сообщает украинская сторона СЦКК.

"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК – ИФ) сообщает, что НВФ ОРЛО и дальше продолжают имитировать работы по демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения №1. В частности, вместо активных действий по демонтажу фортификационных сооружений, российские наемники с тыльной стороны разместили очередную временную постройку "кунг" с надписью так называемого СЦКК, тем самым зафиксировав свое присутствие на участке разведения №1", - говорится в сообщении украинской СЦКК на странице операции объединенных сил в соцсети Facebook во вторник.

Украинская сторона напоминает, что в соответствии с Рамочным решением Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и другим Минским договоренностям участок разведения "Станица Луганская" должен быть свободным от любых милитарных структур.

В сообщении отмечается, что указанные действия ставят под срыв выполнение Минских договоренностей по разведению сил и средств, таким образом представители ОРЛО "не дают возможности украинской стороне перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста".

Как сообщалось, 24 августа украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область 7 июля посетил пгт Станица Луганская и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

Теги: #станица_луганская #оос #мост
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