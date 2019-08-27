Бекиров вышел из СИЗО под обязательство являться в крымский суд

Украинскому активисту Эдему Бекирову, удерживаемому в оккупированном Крыму, изменили меру пресечения и выпустили из Симферопольского следственного изолятора под обязательство являться в суд, заявляет адвокат Николай Полозов.

"В оккупированном Крыму изменена мера пресечения украинскому политзаключенному, крымскому татарину Эдему Бекирову… Мера пресечения Эдему Бекирову изменена на обязательство о явке", - написал Полозов на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Он также выразил надежду, что "все идёт к тому, о чем сейчас адвокаты комментариев не дают".

Адвокат отметил, что российские власти удерживали Бекирова в СИЗО более 8,5 месяцев, несмотря на серьезные нарушения здоровья, и даже решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о применении срочных мер должным образом ими не было исполнено. Полозов напомнил, что у активиста сахарный диабет, шунты в сердце, нет одной ноги и "еще целый "букет" хронических заболеваний".

Бекиров - один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. Его жена Гульнара - член Меджлиса крымскотатарского народа. Его задержали 12 декабря 2018 года при въезде в Крым со стороны Чонгара (Херсонская обл.) при прохождении паспортного контроля на территории, контролируемой российскими оккупантами.

Оккупационные власти Крыма обвиняют его по ч.2 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

15 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что по данным дочери, состояние здоровья Эдема Бекирова, инвалида I группы, ухудшается.

11 июня проект "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката сообщил, что ЕСПЧ обязал РФ срочно поместить в больницу Бекирова в связи с ухудшением его состояния.

21 августа Денисова сообщила, что Бекирова из Симферопольского СИЗО переместили в больницу им.Семашко, его осмотрели несколько врачей, также были взяты анализы. На следующий день его вернули в Симферопольский СИЗО, при этом появилась информация о планах его госпитализации на следующей неделе для стационарного обследования. Адвокат Бекирова увязывает этот процесс с окончательным рассмотрением ЕСПЧ дела его подзащитного о нарушении его прав РФ, которое запланировано на 6 сентября.