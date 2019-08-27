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12:28 27.08.2019

Советник президента США по нацбезопасности Болтон прибыл в Киев

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Советник президента США по нацбезопасности Болтон прибыл в Киев

 Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон надеется провести продуктивные встречи с украинскими чиновниками в Киеве.

"Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве! Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками", - говорится в сообщении посольства на странице в Твиттере во вторник.

В свою очередь, экс-замминистра экономразвития и бывший торговый представитель Украины Наталия Микольская уточнила, что Болтон уже находится с визитом в Украине.

"Важный визит в контексте заявлений Дональда Трампа на саммите G7 по России и подготовки встречи президента Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. А еще первое заседание украинского парламента и назначения премьера. Следим внимательно", - написала она в своем микроблоге в Твиттере.

Как сообщалось, ранее Болтон анонсировал свое прибытие в Киев. "У президента (Трампа) были продуктивные встречи в Биаррице на саммите G7. С нетерпением жду предстоящих встреча с нашими партнерами в Киеве", - написал он на своей странице в Твиттере.

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации США сообщала, что Болтон пытается предотвратить предстоящую покупку Китаем украинской аэрокосмической компании "Мотор Сич". По информации издания, в Вашингтоне считают, что эта сделка даст Пекину важные оборонные технологии, и привлечение Болтона к этому вопросу свидетельствует в возросшем значении этой сделки для е этого дела для национальной безопасности США.

В Антимонопольный комитет Украины 7 июня было подано совместное заявление от имени государства Украина в лице "Укроборонпрома" и китайских компаний Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций "Мотор Сичи" с целью совместного управления и контроля над предприятием. Затем 19 июня был подписан основной пакет договоров, который вступит в силу автоматически на основе позитивного решения антимонопольного ведомства, которому он также передан для изучения, добавил источник.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Теги: #сша #болтон #визит
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